Проект «Я вижу!» подвел итоги за четыре года: диагностику зрения прошли более 51 тысячи детей из 62 районов Беларуси

Белорусский детский фонд и компания А1 подвели итоги масштабного благотворительного проекта «Я вижу!». За четыре года мобильные бригады офтальмологов провели диагностику зрения у 51 474 сельских школьников из Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областей.

Проект «Я вижу!» стартовал в 2016 году. Поддержку организаторам оказали Министерство здравоохранения и областные исполкомы.

Первыми участниками проекта стали ученики сельских школ из Могилевской области. В 2017-2019 гг. диагностическую помощь врачей-офтальмологов получили ребята из Гомельской, Брестской, Витебской областей.

Сельские школы находятся далеко от крупных населенных пунктов, в которых работают врачи-офтальмологи, поэтому было очень важно оказать помощь именно сельским школьникам по месту их проживания и учебы.

В общей сложности 35 врачей-офтальмологов посетили 693 школы в 62 районах четырех областей Беларуси и обследовали зрение у 51 474 детей.

По результатам диагностики у 32,3% (16 604) школьников выявлены различные патологии зрения, причем у 51,8% (8606 детей) из этого числа нарушения зрения диагностированы впервые. 5847 детей нуждались в очковой коррекции, 330 школьников были направлены на хирургическое и консервативное лечение, 367 детей получили направления на дополнительное обследование.

«Проект “Я вижу!” — это четко выстроенная cистема работы многих людей, организаций и ведомств во благо сохранения здоровья детей. За четыре года тысячи сельских школьников смогли получить профессиональную помощь врачей-офтальмологов – от конкретных рекомендаций и рецептов на очки до направлений на оперативное и консервативное лечение в условиях стационара, дополнительные обследования в областные и республиканские центры. Мы благодарны компании А1, Министерству здравоохранения, областным исполнительным комитетам, врачам и учителям, за совместную работу. Проект “Я вижу!” стал настоящим примером частно-государственного партнерства в решении конкретных задач», — отметил директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Помимо оказания квалифицированной медицинской помощи школьникам в сельской местности важной составляющей проекта стала профилактика заболеваний органов зрения.

Масштабная информационная кампания проводилась организаторами на протяжении всего проекта. Интерактивные билборды, кулинарный мастер-класс, социальные видеоролики в поддержку проекта учили взрослых и детей заботиться о зрении. В этом году с билбордов и телеэкранов диалог переместился на страницы комиксов.

Специально к финалу проекта «Я вижу!» организаторы при участии представителей творческого объединения «Сучасны комікс» Ольги Алдановой и Никиты Сенникова подготовили сборник комиксов «Я бачу!».

История в картинках на белорусском языке о приключениях школьницы Алеси и ее друзей в увлекательной и популярной среди школьников форме напоминает о том, как важно беречь зрение и как полезно бывает носить очки, когда в этом уже есть необходимость.

В дополнение к самой истории читатели найдут на страницах комикса различные задания, выполнение которых представляет собой полезную гимнастику для глаз.

Экземпляр сборника комиксов «Я бачу!» появится в школьных библиотеках по всей стране, чтобы вместе с его героями заботиться о своем зрении учились все новые и новые читатели.

«За годы своей работы проект “Я вижу!” стал по-настоящему массовым и смог помочь огромному количеству детей по всей Беларуси. Мы благодарны всем, с кем на протяжении этих четырех лет работали над проектом, и по-настоящему гордимся его результатами. Мы очень рады, что информационная кампания по профилактике заболеваний детского зрения затронула десятки тысяч детей и взрослых по всей стране. А комикс “Я бачу!” теперь станет замечательным подарком всем белорусским школьникам», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.

По завершении проекта «Я вижу!» все современное диагностическое офтальмологическое оборудование, которое было закуплено организаторами, передано в учреждения здравоохранения — Могилевскую областную детскую больницу, Витебский областной детский клинический центр, Полоцкую центральную городскую больницу, Гомельскую центральную городскую детскую клиническую поликлинику, Мозырскую центральную городскую поликлинику.

Данные, полученные врачами в ходе работы в каждом регионе, находятся в информационной базе областных больниц, главных управлений по здравоохранению в областях и будут использованы специалистами.