В минский прокат выходит украинский фильм «Мои мысли тихие»

Фильм-прорыв украинского кино «Мои мысли тихие» («Мої думки тихі») 27 февраля выходит в прокат Минска.

Это первый за много лет украинский фильм, который выходит в прокат в Беларуси, и первый фильм, который будет показан в белорусских кинотеатрах на украинском языке.

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Картину «Мои мысли тихие» в 2019 году на МКФ в Карловых Варах наградили специальным призом жюри конкурса «К Востоку от Запада». На кинофестивале в Одессе лента получила Приз ФИПРЕССИ лучшему украинскому полнометражному фильму, премию за лучшую женскую роль, приз зрительских симпатий, а также специальное упоминание жюри.

На минском кинофестивале «Лістапад» картина также удостоилась специального упоминания жюри конкурса «Молодость на марше» («За креативное исследование новых путей рассказать о своей стране»). В течение пяти дней фестиваля фильм держался в топе зрительского голосования.

Увидеть «Мои мысли тихие» можно с 27 февраля по 4 марта в «Пионере», Silver Screen Galileo, VOKA Cinema by Silver Screen и по 11 марта в Falcon Club Бутик Кино.

27 февраля в 19:00 в кинотеатре «Пионер» перед показом фильма с коротким вступительным словом выступит посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.