В Бресте отменили оправдательный приговор сбившему пешехода

Суд Брестской области отменил оправдательный приговор Барановичского районного суда по ДТП, в котором пьяный водитель на внедорожнике сбил на обочине пешехода.

В ноябре 2016 года на окраине Барановичей Mitsubishi Pajero сбил на обочине пешехода, пишет TUT.by . Водитель, 45-летний Валерий, с места аварии уехал, но затем вернулся обратно. Пострадавшего мужчину, 53-летнего Сергея, доставили в реанимацию, а водителя на освидетельствование — в его крови было 1,1 промилле алкоголя.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям. На суде в Барановичах обвиняемый объяснил, что выпил спиртное после ДТП, а в опасности сбитого им пешехода не оставлял: с ним были другие люди.

Суд Барановичского района пришел к выводу, что вина водителя Mitsubishi Pajero в преступлении по обеим уголовным статьям не доказана. Водителя признали невиновным и оправдали. Гражданский иск и требования о взыскании судебных расходов потерпевшего не удовлетворили.

Однако пешеход Сергей с оправдательным приговором не согласился и обжаловал его в суде Брестской области. Вчера, 25 февраля, апелляцию рассмотрели: приговор суда Барановичского района отменили, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.