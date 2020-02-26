Власти Гонконга выплатят совершеннолетним жителям 15,4 миллиарда долларов

Каждый постоянный житель Гонконга старше 18 лет получит от государства выплату в размере 1280 долларов США, что должно простимулировать местную экономику, которая пострадала от вспышки коронавируса и прошлогодних протестов.

По предварительным оценкам, выплату получат около 7 миллионов человек, сообщает CNN . По словам министра финансов Гонконга Пола Чана, экономический спад начался еще в 2019 году из-за массовых протестов и замедления мировой экономики.

Падение по итогам прошлого года составило 1,2%. А в этом году еще одним негативным фактором стала вспышка коронавируса, которая «нанесла серьезный удар по экономической активности в Гонконге».

Помимо единовременной выплаты совершеннолетним жителям власти Гонконга также собираются уменьшить подоходный налог для некоторых категорий граждан (это нововведение затронет еще около 2 миллионов человек) и предоставить малоимущим семьям, живущим в государственном арендном жилье, один месяц бесплатной аренды. Кроме того, около 200 тысяч бедных домохозяйств получат дополнительные разовые выплаты.