Власти Гонконга выплатят совершеннолетним жителям 15,4 миллиарда долларов

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Каждый постоянный житель Гонконга старше 18 лет получит от государства выплату в размере 1280 долларов США, что должно простимулировать местную экономику, которая пострадала от вспышки коронавируса и прошлогодних протестов.

По предварительным оценкам, выплату получат около 7 миллионов человек, сообщает CNN. По словам министра финансов Гонконга Пола Чана, экономический спад начался еще в 2019 году из-за массовых протестов и замедления мировой экономики.


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Падение по итогам прошлого года составило 1,2%. А в этом году еще одним негативным фактором стала вспышка коронавируса, которая «нанесла серьезный удар по экономической активности в Гонконге».

Помимо единовременной выплаты совершеннолетним жителям власти Гонконга также собираются уменьшить подоходный налог для некоторых категорий граждан (это нововведение затронет еще около 2 миллионов человек) и предоставить малоимущим семьям, живущим в государственном арендном жилье, один месяц бесплатной аренды. Кроме того, около 200 тысяч бедных домохозяйств получат дополнительные разовые выплаты.
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Тэги: Гонконг коронавирус Персона: Пол Чан Город: Гонконг

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