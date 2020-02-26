Сергей Бочарников стал чемпионом Европы по биатлону в суперспринте

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Команда Беларуси выиграла первую золотую медаль чемпионата Европы по биатлону, который проходит в спорткомплексе «Раубичи» под Минском.

Победителем мужского суперспринта стал Сергей Бочарников. На четырех огневых рубежах белорусский биатлонист использовал лишь два дополнительных патрона, избежав штрафных кругов.

В финишном створе Бочарников был быстрее занявших, соответственно, второе и третье места Адама Вацлавика из Чехии и Дмитро Пидручного из Украины.

В гонке участвовали еще два белоруса. Виктор Кривко стал 10-м, а Антон Смольский — 11-м.

В 18:00 в Раубичах состоится финал женского суперспринта.
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Тэги: биатлон Персона: Сергей Бочарников Виктор Кривко Антон Смольский Адам Вацлавик Дмитро Пидручный Город: Раубичи

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