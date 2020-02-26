Правозащитники обсудили ситуацию с правами человека в Беларуси на встрече с директором БДИПЧ ОБСЕ

Белорусские правозащитники обсудили ситуацию с правами человека в стране на встрече с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, которая состоялась в Минске.

Источник: Twitter / OSCE

Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак рассказал БелаПАН, что речь шла «немного о контексте выборов, много о человеческом измерении, образовании в сфере прав человека, возможностях взаимодействия правозащитников с государственными структурами».

«Это было обсуждение современного состояния [соблюдения прав человека в Беларуси] и того, какие видятся возможности в этом плане», — отметил глава правозащитной организации.

Лидер ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий сообщил, что «тема разговора была довольно широкой». «Мы давали информацию, прежде всего о том, что у нас происходит в Беларуси в связи с последними административными судами за участие белорусских граждан в мирных митингах, — сказал он. — Также в связи с уголовным делом двух активистов, которые получили по семь лет за выражение своего протеста против политических заключенных в Беларуси (анархисты Емельянов и Комар — ред.), говорили о наблюдении за политическими кампаниями».

«Мы говорили о справедливости правосудия, поскольку после нас она должна была встречаться с председателем Верховного суда. По теме смертной казни информацию мы дали, они в курсе. Для нее это не новая тема, она отслеживает ситуацию, очевидно, что готовилась перед тем, как ехать сюда. Она не первый раз в Беларуси, была здесь во время недавних выборов в парламент. Поэтому она в основном ориентируется в нашей ситуации, а мы просто давали определенные последние тенденции и вероятные прогнозы с учетом президентских выборов, которые будут в ближайшее время», — добавил Беляцкий.

В рамках визита у Гисладоттир запланированы встречи с руководством Министерства иностранных дел, Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования, Верховного суда, а также с сотрудниками международных организаций, работающих в Беларуси, и представителями гражданского общества.