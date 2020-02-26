Россиянка Евгения Павлова выиграла суперспринт на чемпионате Европы по биатлону

Команда России выиграла первую золотую медаль чемпионата Европы по биатлону, который проходит в спорткомплексе «Раубичи» под Минском.

Победительницей женского суперспринта стала Евгения Павлова, которая абсолютно точно прошла все четыре огневых рубежа.

Второе место заняла украинка Олена Пидгрушна, бронзовую медаль выиграла француженка Клоэ Шевалье.

Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко, с одним штрафным кругом занявшая 8-е место. Динара Алимбекова стала 10-й (1 штрафной круг). Анна Сола заработала сразу четыре штрафных круга и показала итоговое 20-е время. Аделина Сабитова с двумя штрафными кругами финишировала 22-й.

Напомним, победителем мужского суперспринта стал белорусский биатлонист Сергей Бочарников.

27 февраля в Раубичах состоятся две смешанные эстафеты.