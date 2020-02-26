Экспортировать нефть в Беларусь решили еще пять компаний из России

В Минске сообщили, что все это новые поставщики, с которыми «Белнефтехим» ранее не работал. Все они готовы продавать сырье без премии.

«Белнефтехим» договорился о покупке нефти у шести российских компаний, которые не входят в «золотую пятерку» традиционных поставщиков сырья в Беларусь, сказал РБК представитель «Белнефтехима» Александр Тищенко.

«Названия компаний и объемы он не раскрыл. Мы договорились о поставках на первый квартал, этого объема хватит для обеспечения бесперебойной работы заводов, обеспечения внутреннего рынка и частично экспорта», — объяснил представитель концерна.

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Позже в «Транснефти» сообщили, что приняли заявки от нескольких российских нефтяных компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ в марте.