Экспортировать нефть в Беларусь решили еще пять компаний из России

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В Минске сообщили, что все это новые поставщики, с которыми «Белнефтехим» ранее не работал. Все они готовы продавать сырье без премии.

«Белнефтехим» договорился о покупке нефти у шести российских компаний, которые не входят в «золотую пятерку» традиционных поставщиков сырья в Беларусь, сказал РБК представитель «Белнефтехима» Александр Тищенко.


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«Названия компаний и объемы он не раскрыл. Мы договорились о поставках на первый квартал, этого объема хватит для обеспечения бесперебойной работы заводов, обеспечения внутреннего рынка и частично экспорта», — объяснил представитель концерна.

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Речь шла о сырье на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Позже в «Транснефти» сообщили, что приняли заявки от нескольких российских нефтяных компаний на поставки сырья на белорусские НПЗ в марте.
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Тэги: Белнефтехим Беларусь-Россия российская нефть Персона: Александр Тищенко

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