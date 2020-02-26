В Европарламенте объяснили срыв встречи в белорусском Доме правительства

Причиной отмены намеченной на 26 февраля в Палате представителей встречи с депутатами Европарламента стало решение белорусской стороны не проводить ее в заранее согласованном формате.

«Европейский парламент в настоящее время не поддерживает официальные отношения с Национальным собранием Беларуси, — сказал БелаПАН источник в Европарламенте в Брюсселе. — Тем не менее, мы открыты для откровенного и всеобъемлющего диалога. По этой причине в программу визита европарламентариев вошла встреча с некоторыми депутатами Национального собрания Беларуси. Однако белорусская сторона решила не проводить встречу в заранее согласованном формате, о чем очень сожалеем».

Как пояснил собеседник, первоначальная договоренность заключалась в том, что встреча пройдет не в помещениях Национального собрания. Однако белорусская сторона пригласила всех на встречу именно в ту часть Дома правительства, которую занимает Палата представителей, что и послужило причиной отмены встречи.

Данное решение европарламентариев ранее прокомментировал журналистам председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. «С сожалением вынужден сообщить, что встреча, которая была запланирована с делегацией Европарламента, не состоится, — сказал он. — Встреча не будет проведена по вине европейской стороны».

Источник в Палате представителей сообщил БелаПАН, что белорусскую сторону об отмене встречи уведомили за 15 минут до ее предполагаемого начала. «Видимо, в последний момент взыграл старый стереотип, что раз не признали белорусский парламент, то не могут зайти на его территорию. Это экзотическое поведение, которое не укладывается в рамки здравого смысла, — отметил собеседник. — Отказываться от диалога, когда мы имеем развитие отношений с другими структурами ЕС по разным темам, выглядит безответственным».

Делегация Европарламента 24 февраля прибыла в Минск. В ее составе заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

В июле 2017 года состоялась первая официальная встреча делегации Европаламента по связям с Беларусью во главе с его тогдашним главой Богданом Здроевским с белорускими депутатами. Она проходила в помещении Палаты представителей.