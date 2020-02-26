Сборная Беларуси по футболу победила команду Болгарии

Товарищеский матч в Софии был последней проверкой перед Лигой наций.

Фото: АБФФ

Встреча команд Беларуси (87-е место в рейтинге ФИФА) и Болгарии (59-е) прошла вечером 26 февраля на стадионе «Васил Левски» и закончилась со счетом 1:0.

Свой первый матч за сборную забил 21-летний игрок солигорского «Шахтера» Дмитрий Подстрелов.

БЕЛАРУСЬ: Хаткевич — Карпович, Швецов, Позняк, Степанов — Юзепчук (Шевченко, 60; С.Волков, 78), Корзун (к), Яблонский, Подстрелов — Климович, В.Лисакович (Печенин, 70).

В прошлом товарищеском матче белорусы победили сборную Узбекистана. За выход в финал Лиги наций наша команда поспорит с грузинами на их поле.