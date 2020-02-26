Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от посещения Южной Кореи и Ирана

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует «по возможности воздержаться от посещения не только Китая и Италии, но и Южной Кореи и Ирана».

В министерстве напоминают, что с 24 февраля усилен санитарный контроль в пунктах пропуска на госгранице в отношении лиц, прибывающих из этих четырех государств, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе санитарно-карантинного контроля лицам, прибывшим из данных стран, будет организован забор биологического материала для лабораторного исследования и тепловизионное измерение температуры. По месту жительства будет организовано непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение», — отмечается в сообщении Минздрава.

Также министерство просит граждан, прибывших из этих стран и не прошедших санитарно-карантинный контроль (прибывших автотранспортом из России), по прибытии к месту проживания обратиться в поликлинику и сообщить о своем возвращении для организации медицинского наблюдения. «При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции», — предупреждает Минздрав.

По последним данным ВОЗ, в мире подтверждено более 81 тысячи случаев коронавируса. В Китае зарегистрировано 78 064 случая, умерли 2 769 человек. За пределами КНР — 3 123 подтвержденных случая в 43 странах, зафиксировано 54 смерти.