Билеты на матч Грузия — Беларусь распроданы за месяц до игры

/ Техно
Просмотров: 19

Это один из редких фактов в истории мирового футбола, уточнили в Федерации футбола Грузии.

Федерация начала продажу билетов 15 февраля, а за шесть дней уже была продана половина билетов, сообщает apsny.ge.

Матч полуфинала Лиги наций состоится 26 марта на 50-тысячном стадионе «Динамо». Победитель сыграет 31 марта дома против Северной Македонии или Косово за право стать участником ЧЕ-2020.

Сборная Беларуси накануне провела два победных матча с узбеками и болгарами.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Грузия Лига наций Город: Тбилиси

Другие материалы на эту тему:

В Батуми бум спроса на таунхаусы. В проект вложился бизнесмен из Беларуси

В Батуми бум спроса на таунхаусы. В проект вложился бизнесмен из Беларуси

Игорь Криушенко после матча с Сан-Марино: хотелось больше забить

Игорь Криушенко после матча с Сан-Марино: хотелось больше забить

«Такого нет нигде в мире». Минчане вновь отметили «Тбилисобу»

«Такого нет нигде в мире». Минчане вновь отметили «Тбилисобу»

«Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву

«Близкие люди». Минск дружит с Тбилиси без оглядки на Москву