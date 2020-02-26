Билеты на матч Грузия — Беларусь распроданы за месяц до игры

Это один из редких фактов в истории мирового футбола, уточнили в Федерации футбола Грузии.

Федерация начала продажу билетов 15 февраля, а за шесть дней уже была продана половина билетов, сообщает apsny.ge .

Матч полуфинала Лиги наций состоится 26 марта на 50-тысячном стадионе «Динамо». Победитель сыграет 31 марта дома против Северной Македонии или Косово за право стать участником ЧЕ-2020.

Сборная Беларуси накануне провела два победных матча с узбеками и болгарами.