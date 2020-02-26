Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова завершила карьеру

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», 32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

«Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь? Игры, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — написала Шарапова на сайте Vanity Fair .

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая итоговый чемпионат 2004 года. Она также является обладательницей Кубка Федерации 2008 года, серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. В 2017 году россиянка победила на турнире в китайском Тяньцзине. В рейтинге WTA она опустилась на 373-е место.