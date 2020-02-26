Делегация Европарламента провела встречу в белорусском МИДе

Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко провел встречу с находящейся в Беларуси с рабочим визитом делегацией Европейского парламента во главе с первым заместителем председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемаром Томашевским.

«В рамках встречи обсужден широкий спектр вопросов белорусско-европейского сотрудничества, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и перспективы этого проекта», — сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обменялись мнениями по ключевым темам взаимодействия Беларуси с рядом ведущих государств мира, а также по проблематике региональной безопасности.

Цель визита делегации, который продлится до 28 февраля, — ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между ЕС и Беларусью.

В ходе визита запланированы встречи европарламентариев с представителями белорусских властей, оппозиции, аналитических центров и гражданского общества, студентами.