Делегация Европарламента провела встречу в белорусском МИДе

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Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко провел встречу с находящейся в Беларуси с рабочим визитом делегацией Европейского парламента во главе с первым заместителем председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемаром Томашевским.

«В рамках встречи обсужден широкий спектр вопросов белорусско-европейского сотрудничества, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и перспективы этого проекта», — сообщает пресс-служба МИД.


В Европарламенте объяснили срыв встречи в белорусском Доме правительства

Стороны обменялись мнениями по ключевым темам взаимодействия Беларуси с рядом ведущих государств мира, а также по проблематике региональной безопасности.

Цель визита делегации, который продлится до 28 февраля, — ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между ЕС и Беларусью.

В ходе визита запланированы встречи европарламентариев с представителями белорусских властей, оппозиции, аналитических центров и гражданского общества, студентами.
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Тэги: Европарламент МИД Беларусь-ЕС Персона: Олег Кравченко Вальдемар Томашевски

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