Лига чемпионов. «Лион» победил «Ювентус», «Манчестер Сити» — «Реал»

Завершились очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Лионе местный клуб со счетом 1:0 одолел гостей из Италии. Единственный гол в ворота «Ювентуса» забил Лукас Тузар.

На мадридском «Сантьяго Бернабеу» сильнее оказались гости из Англии — 1:2. Хозяева счет открыли на 61-й минуте усилиями Иско. У «Манчестер Сити» забивали на 79-й Габриэл Жесус и на 84-й — с пенальти Де Брейне.







Ответные матчи пройдут в Турине и Манчестере 17 марта.