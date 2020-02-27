Брата Ющенко лишили докторской степени

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Экс-нардеп Украины трех созывов Петр Ющенко лишен степени доктора исторических наук из-за фактов плагиата в диссертации.

Соответствующее решение было вынесено Аттестационной коллегией Министерства образования и науки Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Коллегия отменила решение Ученого совета о присуждении Петру Ющенко степени доктора исторических наук по специальности «История Украины».

В решении указано, что исследование Ющенко на тему «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества» «не соответствует требованиям, которые выдвигаются к докторским диссертациям, не содержит авторских научных положений и научно обоснованного результата в отрасли исторической науки, который решает важную научную или научно-прикладную проблему, содержит текстовые заимствования, некорректные ссылки».

Ющенко защитил диссертацию в ученом совете Национального педагогического университета 12 сентября 2019 года.
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Тэги: плагиат Украина Персона: Петр Ющенко

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