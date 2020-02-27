Стрелок из Милуоки убил пять человек и покончил с собой

Все жертвы и сам 51-летний подозреваемый в нападении — сотрудники пивоваренной компании MolsonCoors.

Мужчина, открывший стрельбу в здании компании MolsonCoors в Милуоки (штат Висконсин), покончил с собой, сообщил шеф полиции города Альфонсо Моралес, передает NBC .

«Полицейские обнаружили подозреваемого — 51-летнего жителя Милуоки — умершим, очевидно, от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на MolsonCoors», — отметил Моралес.

Дональд Трамп сообщил, что при стрельбе в Милуоки были убиты пять человек и назвал происшествие ужасным.