СК на месяц продлил предварительное расследование исчезновения Юрия Захаренко

Об этом сообщил БелаПАН правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи бывшего министра внутренних дел и являющийся главой общественной комиссии по расследованию политических похищений.

«О результатах расследования вам будет сообщено дополнительно», — говорится в уведомлении на имя Волчека за подписью начальника отдела центрального аппарата СК Юрия Варавко.

Расследование было возобновлено после того, как 16 декабря радиостанция Deutsche Welle обнародовала интервью с бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским, который признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По утверждению Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Гаравский попросил убежища в Швейцарии.

«Это и есть основание, когда есть реальный свидетель и он говорит, что совершил. И чтобы снять пятно с государства, надо возобновить предварительное следствие. Верят они или не верят, но обязаны возобновить, обязаны потребовать от Европы показания Гаравского. Брюссель может поделиться информацией и направить своих представителей», — сказал правозащитник.

В декабре 2019 года СК возобновил также предварительное следствие по факту исчезновения Гончара и Красовского.