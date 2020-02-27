Помпео заверил, что США никогда не признают Крым российским

В США подчеркнули, что санкции против России будут сохраняться до освобождения полуострова и выполнения Москвой обязательств в рамках Минских соглашений.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США считают Крым частью Украины и никогда не признают его российским. С таким заявлением он выступил в шестую годовщину аннексии Крыма, сообщает Государственный департамент США.

«Соединенные Штаты подтверждают: Крым — это Украина. Как подчеркнуто в нашей Крымской декларации в июле 2018 года, США никогда не признают претензий РФ на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», — отметил Помпео.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма и усиление милитаризации полуострова «являются угрозой для общей безопасности», а притеснения новыми властями прав и свобод жителей Крыма недопустимы.

«Россия бросила в заключение более 80 человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины. Некоторые из них подверглись пыткам за мирное противостояние оккупации», — констатировал госсекретарь.

Он добавил, что в течение шести лет Россия пытается ложью и дезинформацией легитимизировать аннексию, однако эти усилия обречены на провал.

«Мир никогда не забудет российского вторжения в Украину, которое продолжается. США осуждают незаконные действия России в Крыму, ее агрессию против Украины на Донбассе, и будут сохранять в силе санкции против РФ», — подчеркнул государственный секретарь США.

Он добавил, что санкции будут сохраняться пока Россия не вернет Крым под контроль Украины и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.