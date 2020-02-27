Делегация Совета Федерации РФ во главе с Матвиенко на следующей неделе посетит Беларусь

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Об этом сообщила пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Встреча Матвиенко с председателем Совета Республики Натальей Кочановой запланирована 5 марта. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах. В этот же день спикеры верхних палат парламентов примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, намечена встреча Матвиенко с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.


Следующий Форум регионов Беларуси и России пройдет осенью

В ходе визита Матвиенко возложит венок к стеле «Минск — город-герой», а также примет участие в церемонии передачи капсулы с землей с мест захоронения советских солдат под Ржевом столичному храму‐памятнику в честь Всех Святых.

Матвиенко и Кочанова посетят мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 6 марта, где встретятся с ветеранами Второй мировой войны.

Осенью в Минске и Минской области пройдут мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России.
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Тэги: Совет федерации Беларусь-Россия Форум регионов Беларуси и России Персона: Валентина Матвиенко Наталья Кочанова

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