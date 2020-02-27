Лукашенко: мы планируем подписать в мае стратегию интеграции до 2025 года

27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем, который возглавляет коллегию Евразийской экономической комиссии, интеграционные процессы.

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года должны стать серьезным документом без всяких оговорок, заявил Лукашенко.

«Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Работу по созданию общих рынков в ЕАЭС нужно проводить поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года, подчеркнул президент Беларуси.

«Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее. Поэтому надо до 2025 года идти поэтапно», — заявил Лукашенко.

«Если мы говорим о едином рынке нефти, газа (для нас это важно, поэтому я беру этот пример), значит, в 2021-2024 годах должны поэтапно подойти фактически к единым принципам ценообразования», — отметил президент Беларуси.