28 февраля ГАИ проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения

28 февраля Госавтоинспекция проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения. Он пройдет под девизом «Скажи равнодушию нет!» и посвящен профилактике происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

Сотрудники ГАИ проведут встречи в трудовых коллективах и напомнят водителям о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, ответственности за оставление места ДТП.

В 2019 году водители скрывались с мест ДТП с пострадавшими 168 раз (- 3,4% по сравнению с 2018 годом). В этих авариях погибло 30 (+20,0%) человек и 150 (-4,5%) получили ранения. В 16 случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения.

В январе этого года совершено 12 ДТП, виновники которых скрылись с места происшествия. В этих ДТП 1 человек погиб и 11 получили ранения.

Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток в населенных пунктах или их окрестностях.

Далеко не всегда в происшествии виноват водитель. Зачастую пешеходы сами ведут себя крайне безрассудно, пренебрегают элементарными требованиями безопасности, перебегают дорогу вне пешеходных переходов, неожиданно появляются на проезжей части, лежат или сидят в полосе движения автомобиля. И если нарушение правил пешим стало причиной ДТП, то и ответственность несет пешеход.

Так, в 2019 году по вине пешеходов было совершено 466 ДТП, в которых 137 человек погибли и 338 получили ранения.

Даже в случае невиновности, за оставление места ДТП водителя привлекают к административной ответственности в виде штрафа до 25 базовых величин или лишают права управления на срок до двух лет. А за заведомое оставление в опасности пострадавшего человека, скрывшийся с места ДТП водитель может быть наказан по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса, которая предусматривает арест или лишение свободы до трех лет со штрафом.

Как показывает статистика, в 97% случаев со смертельным исходом водителей, совершивших ДТП, находят.