Лукашенко: понуждение к интеграции началось с Беларуси

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Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах. Об этом 27 февраля заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — “понуждение к интеграции”). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — сказал официальный лидер.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом РФ Борисом Ельциным белорусская сторона инициировала реальную интеграцию «наших государств — России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее, сохраняя суверенитет и независимость».

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Борис Ельцин Александр Лукашенко Михаил Мясникович

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