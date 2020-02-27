Житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер

Мать погибшего 24-летнего Дмитрия Харченко Маргарита сообщила об инциденте на своей странице в фейсбуке.

Во время поездки на такси мужчина уснул, после чего водитель обратился за помощью к экипажу патрульно-постовой службы, а полицейские решили применить электрошокер, написала Маргарита Харченко.

На сайте Октябрьского районного суда Иркутска есть информация об аресте Александра Анхеева и Аркадия Любимова, которых обвинили в превышении полномочий. После служебной проверки их уволили из полиции.