Лукашенко: что нас держит в ЕАЭС, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

В Евразийском экономическом союзе не хватает декларируемых свобод. Об этом заявил Александр Лукашенко 27 февраля на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или они есть, можно сказать мягко, не в полном объеме», — отметил президент Беларуси.

Свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала он назвал фундаментом строительства «нашего союза».

«Мы до сих пор этого не имеем. И знаете почему? Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств. Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться», — сказал Лукашенко.

По его информации, в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров. «Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?» — цитирует президента Беларуси его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что «с тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм».