Лукашенко о Евразийском союзе: мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя

Президент Беларуси считает важным заняться в ЕАЭС фундаментальной интеграцией.

Об этом Александр Лукашенко заявил 27 февраля на встрече в Минске с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Нет у нас единой промышленной, аграрной политики. Абсолютно нет. Вместо того чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз, мы устроили какую-то канитель и возню, доходящую до мордобоя. Кто же будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем в этом разобраться — три государства, которые создали этот союз, и присоединившиеся Кыргызстан и Армения», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь в период своего председательства в ЕАЭС должна «честно и однозначно вносить предложения».

«У каждого же право вето. Согласится то или иное государство или нет, это его право. Но мы должны на фундаментальных принципах наконец-то начать строительство этого союза, если хотим его построить. Если нет, не надо пудрить друг другу мозги — каждый будет искать свое направление развития и думать, где ему быть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.