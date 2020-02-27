Полоцкого активиста осудили на 15 суток после отбытия месяца ареста

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Общественный активист из Полоцка Алесь Круткин, отбывший месяц ареста за участие в акциях против интеграции Беларуси с Россией и расклеивание антиправительственных листовок, осужден еще на 15 суток.


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Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, 26 февраля Круткин должен был выйти на свободу после 30-суточного ареста, но сегодня позвонил матери и попросил связаться с адвокатом, так как в его отношении составлен еще один административный протокол за участие в «каких-то январских событиях».

Активисты кампании «Европейская Беларусь», не дождавшиеся освобождения своего товарища, обеспокоены состоянием его здоровья, так как после последнего 15-суточного приговора Круткин объявил голодовку прямо в зале суда. Держал ли он голодовку во время отбывания наказания в витебском изоляторе временного содержания, правозащитникам неизвестно.

Первый раз Круткин был осужден на 15 суток ареста за участие в акции против т.н. углубленной интеграции с Россией, которая прошла в Минске 20 декабря, второй раз — за расклейку листовок с лозунгом «Калгаснай дыктатуры — баста!».

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия белорусская оппозиция Персона: Алесь Круткин Город: Полоцк

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