Лукашенко обвинил министров в вольных трактовках договоренностей с Путиным

Александр Лукашенко считает, что «министры по-своему трактуют» его недавние договоренности с президентом России Владимиром Путиным, касающиеся поставок нефти в Беларусь.

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Об этом он заявил 27 февраля в Минске на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось, 21 февраля Путин и Лукашенко по телефону обсудили вопросы поставок нефти. Позднее Лукашенко заявил о «неожиданном предложении» президента России сохранить финансовые условия прошлого года по поставкам российской нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы в размере порядка 300 млн долларов, в том числе за счет премии нефтяных компаний.

«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы 1 млрд долларов от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн, то 300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности, — заявил Лукашенко в ходе встречи с Мясниковичем. — Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой».

Лукашенко также напомнил, что «российские компании необоснованно настаивали» на уплате им дополнительной премии при поставках нефти в Беларусь.

«Мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию. Так премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему? Потому что нет нормальных правил. Право силы — наклонить, заставить. Это ненормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились», — заявил официальный белорусский лидер.

Он также коснулся темы ценообразования на поставляемый из России природный газ. «Нам говорят: 127 долларов [за 1 тыс. кубометров]. Вы знаете, по сколько Польша сегодня получает американский газ, который надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить? По 90 долларов!» — заявил Лукашенко

«Мы россиянам говорим: давайте как в прошлом году, когда было 110-111 долларов. "Нет, давайте 127 долларов". На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?» — сказал глава государства.