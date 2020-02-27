В Лейпциге прошло заседание белорусско-германской группы по торговле и инвестициям

26 февраля в Лейпциге состоялось 17-е заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

Делегацию Беларуси на заседании возглавил заместитель Министра иностранных дел Евгений Шестаков. В ее состав вошли также посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко, представители МИД, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий, Белорусской универсальной товарной биржи, свободной экономической зоны «Брест», «Беларусбанка», СЗАО «Компания по развитию индустриального парка».

В состав германской делегации под руководством директора департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Экхарда Франца вошли посол ФРГ в Беларуси Манфред Хутерер, представители Восточного комитета германской экономики — Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Германского энергетического агентства (DENA), Германской экономической группы в Беларуси, Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь.

Как сообщает пресс-служба МИД, повестка дня охватывала широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие в области логистики, банковско-кредитной сфере, организации программ повышения квалификации для белорусских специалистов в ФРГ.

Обсуждены перспективы наращивания белорусско-германского товарооборота, расширения присутствия германского бизнеса в Беларуси, в том числе в зонах с преференциальным инвестиционным режимом.

Особое внимание уделено перспективам активизации сотрудничества компаний двух стран в области информационных технологий с акцентом на использование возможностей Парка высоких технологий.

Члены белорусской делегации подробно информировали германских коллег о системных шагах правительства Беларуси по совершенствованию инвестиционного климата.

Белорусская делегация представила также приоритеты председательства нашей страны в ЕАЭС в 2020 году.