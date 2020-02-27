В Минск из Казахстана привезли прах Змитрока Бядули
Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули (Самуил Плавник) перезахоронят в Минске.
Об этом на пресс-конференции сообщил Александр Сапега, руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии, которому доверили организовать перезахоронение, передает
Точное время и место перезахоронения пока неизвестны.
Бядуля — автор романа «Язеп Крушинский», повести «Соловей», а также поэм, басен и рассказов. Он умер возле казахстанского Уральска в 1941 году по дороге в эвакуацию.