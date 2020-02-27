В Минск из Казахстана привезли прах Змитрока Бядули

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Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули (Самуил Плавник) перезахоронят в Минске.

Об этом на пресс-конференции сообщил Александр Сапега, руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии, которому доверили организовать перезахоронение, передает svaboda.org.

Точное время и место перезахоронения пока неизвестны.

Бядуля — автор романа «Язеп Крушинский», повести «Соловей», а также поэм, басен и рассказов. Он умер возле казахстанского Уральска в 1941 году по дороге в эвакуацию.
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Тэги: Беларусь-Казахстан перезахоронение праха Персона: Змитрок Бядуля Александр Сапега Город: Минск

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