В Минск из Казахстана привезли прах Змитрока Бядули

Прах классика белорусской литературы Змитрока Бядули (Самуил Плавник) перезахоронят в Минске.

Об этом на пресс-конференции сообщил Александр Сапега, руководитель Ассоциации белорусов Швейцарии, которому доверили организовать перезахоронение, передает svaboda.org .

Точное время и место перезахоронения пока неизвестны.

Бядуля — автор романа «Язеп Крушинский», повести «Соловей», а также поэм, басен и рассказов. Он умер возле казахстанского Уральска в 1941 году по дороге в эвакуацию.