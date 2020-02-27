Норвегия выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах под Минском, 27 февраля состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победителем гонки стала команда Норвегии в составе Каролин Эрдаль и Эндре Стрёмсхейма.

Второе место заняла Германия (Штефани Шерер, Юстас Стрелов), третье — Украина (Анастасия Меркушина, Руслан Ткаленко).

Команда Беларуси в составе Анны Солы и Виктора Кривко в итоговом протоколе заняла 13-е место, хотя финишировала восьмой. Дело в том, что двухминутным штрафом была наказана Анна Сола, пропустившая штрафной круг.

Всего в эстафете приняло участие 27 команд. В финишном протоколе отметились только 16, остальные были досрочно сняты с дистанции из-за проигрыша больше, чем на круг.

Норвегия и Германия выиграли свои первые медали на этом чемпионате Европы, Украина — уже третью (одно серебро и две бронзы)

Сегодня в Раубичах также состоится смешанная эстафета. Начало в 17:00. За Беларусь на гонку заявлены Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников.