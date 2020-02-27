В Литве из-за коронавируса COVID-19 объявлен режим чрезвычайной ситуации. Также правительством создан Государственный оперативный центр чрезвычайных ситуаций, который теперь будет координировать все действия.

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Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига, пишет DELFI .

Замглавы ведомства Альгирдас Шешельгис отметил, что принятая мера сможет упростить использование госрезерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определенных государств или регионов в Литву и из нее.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся составляет почти 82,5 тыс. человек, умерло более 2,8 тыс., выздоровели более 33,1 тыс. (в том числе младенец).

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.