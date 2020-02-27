Светлана Лобода приедет в Минск с новой программой SOLD OUT

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28 ноября на «Минск-Арене» состоится концерт популярной украинской исполнительницы Светланы Лободы с новой программой SOLD OUT.

Основу новой программы составили композиции из одноименного альбома, вышедшего в декабре 2019 года и менее чем за неделю набравшего более миллиона прослушиваний на сервисе VK Music.

Этот альбом для многих поклонников Лободы стал неожиданным. Изменилась не только музыкальная подача, но даже вокальная манера певицы.

«Я не понимаю артистов, которые поют одни и те же песни по двадцать лет. Можно с ума сойти! — говорила Светлана Лобода в интервью Apple Music. — Я всё время что-то ищу — новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя».

Над альбомом SOLD OUT работали авторы, композиторы и аранжировщики из Украины, России, Швеции и Великобритании. Одним из самых ротируемых треков из альбома стала песня «Новый Рим».

 

 

Билеты на минский концерт уже поступили в продажу — от 45 до 160 рублей. Купить билеты можно на сайте организатора концерта atomenterglobal.by, на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.
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Тэги: поп-музыка Персона: Светлана Лобода Город: Минск

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