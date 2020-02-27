Адвокат рассказал, как батюшка-сутенер оказался на свободе

Адвокат Эльдар Алиев рассказал, каким образом Николай Киреев, осужденный в Беларуси за сутенерство, оказался на свободе, несмотря на 5,5-летний приговор.

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По его словам, в марте 2018-го осужденный подал в Генпрокуратуру Беларуси ходатайство о переводе для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Согласно договору между двумя странами, такая процедура возможна при соблюдении ряда условий. Одно из них — постановление российского суда о признании приговора к исполнению, пишет spbdnevnik.ru .

Под Новый 2019 год Всеволожский городской суд постановил перевести Киреева для дальнейшего отбывания наказания в РФ (суд не решал по существу вопрос о виновности священника, а лишь проверял соблюдение законности международной процедуры).

Алиев отметил, что по белорусскому законодательству организация занятия проституцией считается тяжким преступлением, а по российским — преступлением средней тяжести. При этом уголовная ответственность в РФ наступает только за приготовление к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Поэтому Ленинградский облсуд 30 января с.г. определил, что суд во Всеволожске не должен был признавать возможным к исполнению в России белорусский приговор Кирееву.

Решение о признании приговора было отменено. Рассматривать по существу иностранное дело невозможно. Правовых механизмов, чтобы отправить его обратно в Беларусь, по словам адвоката, нет. В итоге Киреев продолжал находиться в российской колонии, но уже без законных на то оснований.

После многочисленных жалоб адвоката в самые разные инстанции священник был освобожден.

Напомним, 14 ноября 2017 года решением суда Железнодорожного района Витебска Киреев был приговорен к лишению свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Приговор вступил в законную силу 30 января 2018 года.

13 августа 2019 года к осужденному была применена амнистия — ему снизили срок заключения на один год, а 22 августа 2019 года Киреев, как сообщила пресс-служба Верховного суда, «убыл в Российскую Федерацию для дальнейшего отбывания наказания».