Диетологи назвали продукты, которые раньше считались полезными

Эксперты по питанию сообщили, как продукты питания были ошибочно включены в списки полезных.

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Диетологи рекомендуют исключить их из своего рациона, пишет dni24.com .

Специалисты считают, что польза йогурта слишком переоценена, так как в этот продукт производители часто добавляют нездоровые ингредиенты (сахар, усилитель вкуса, а также другие искусственные добавки, которые вредят микрофлоре кишечника).

Также называются макароны, которые могут быть полезными только, если изготовлены из твердых сортов пшеницы.

По словам диетологов, белая рафинированная мука обладает негативным эффектом, в частности, из-за нее повышается уровень сахара в крови.

Стоит отказаться от овсянки быстрого приготовления, поскольку в ней содержатся красители, подсластители и консерванты.

Манная каша тоже не считается полезной, поскольку являет собой переработанную пшеницу, богатой углеводами и крахмалом.

Вместо белого шлифованного риса лучше употреблять бурый, черный и красный. В магазинных соках содержится большое количество сахара, который не принесет пользы организму.