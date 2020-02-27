Соболенко вышла в полуфинал турнира в Дохе

Прима белорусского тенниса Арина Соболенко (13-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации) в трех партиях 1/4 финала завоевала путевку в полуфинал турнира в Дохе.

Сегодня наша соотечественница взяла верх над китаянкой Чжэн Сайсай (37-й).

Белоруска уступила первый сет — 3:6. Вторую партию она выиграла на тай-брейке — 7:6. В решающей — 6:3.

За выход в финал Соболенко сразится с победительницей противостояния Светлана Кузнецова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария), их встреча еще не началась.