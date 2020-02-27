ЧЕ по биатлону. Украинцы выиграли смешанную эстафету, россияне — вторые, белорусы — четвертые

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Украинский квартет стал победителем смешанной эстафеты на проходящем в Раубичах чемпионате Европы.


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Чемпионы (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) пересекли финишную черту через час 11 минут 32.1 секунды.

Российская команда (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили) отстала от них на +32.2 секунды.

Бронза досталась норвежцам (Осне Скреде, Ида Льен, Сиверт Гутторм Баккен, Александер Фьелд Андерсен): +33.7 секунды.

Хозяева первенства (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников) стали четвертыми: +40.4 секунды.
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