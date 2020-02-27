Беларусь планирует завалить Россию и Украину электроэнергией

В ближайшее десятилетие экспорт белорусской электроэнергии в Россию и Украину вырастет, сказано в прогнозе, изложенном в концепции развития электрогенерирующих мощностей и электросетей на период до 2030 года.

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Анализируя состояние электроэнергетики России, авторы концепции отметили, что сегодня в РФ наблюдается избыток установленной мощности всех генерирующих источников, но относительно невысокий коэффициент ее использования.

Этот избыток в среднесрочной перспективе может быть значительно востребован из-за необходимости масштабной реконструкции действующих мощностей, поскольку свыше трети российских теплоэлектростанций отработали более 30 лет, а в среднем возраст таких станций 50-60 лет. При этом около 80% атомных мощностей приближаются к концу срока эксплуатации, а 78% теплоэлектростанций нуждаются в переоснащении.

Однако, несмотря на эти негативные факторы, «с учетом более низкой цены топлива для генерирующих источников, наличия дешевой электроэнергии от АЭС в европейской части, российская электроэнергия в рыночных условиях будет более конкурентоспособна в сравнении с электроэнергией, вырабатываемой в белорусской энергосистеме, что снижает вероятность экспорта электроэнергии до 2025 года из Республики Беларусь».

«После 2025 года при условии интеграции рынков природного газа Российской Федерации и Республики Беларусь с выравниванием цен на него значительно возрастает возможность экспорта из-за снижения топливной составляющей в себестоимости производства белорусской электроэнергии и, соответственно, повышения ее конкурентоспособности на рынке России», — говорится в документе.

Украина, отмечают авторы концепции, планирует к 2022 году отделить свою энергосистему от энергосистем Беларуси и России и синхронизировать ее работу с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

«В случае технической и экономической интеграции энергосистем Украины и Евросоюза прогнозируется рост цены на электрическую энергию на украинском рынке, что может служить толчком к возможности роста экспорта электроэнергии из Республики Беларусь в Украину. Для этого необходимо создание вставки постоянного тока мощностью до 1.000 МВт, строительство которой технически целесообразно на линии 330 кВ Гомель — Чернигов», — подчеркивается в концепции.

В случае с Польшей «наличие только экономических предпосылок не гарантирует возможность экспорта» белорусской электроэнергии в эту страну.

«Из-за негативного отношения Евросоюза к строительству Белорусской АЭС политически ЕС ориентирует Польшу на исключение возможности импорта электроэнергии из белорусской энергосистемы», — пояснили авторы документа.

Аналогично ситуация обстоит с перспективой экспорта электричества в Литву. В концепции говорится, что, «текущая политическая ситуация с позицией Литвы по строительству БелАЭС не позволяет рассчитывать на возможность достижения договоренностей по созданию вставки постоянного тока и, соответственно, возможные экспортные поставки электрической энергии после 2025 года». Именно к этому году официальный Вильнюс намерен отключить свою энергосистему от электрического кольца БРЭЛЛ, связывающего страны Балтии с Беларусью и Россией.

Кроме того, авторы отметили, что Литва планирует полностью прекратить экспорт электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Анализ перспектив экспорта белорусской электроэнергии в Латвию в документе не содержится.

По данным Национального статистического комитета, в 2019-м Беларусь поставила в соседние страны 2 млрд 370,342 млн киловатт-часов электроэнергии, заработав на этом 123 млн 563,4 тыс. долларов.

В Латвию было экспортировано 8,623 млн кВт·ч на 654,7 тыс. долларов, Украину — 852,838 млн кВт·ч на 45 млн 609,8 тыс. долларов, Литву — 1 млрд 508,881 млн кВт·ч на 77 млн 298,9 тыс. долларов.

Данные государственного производственного объединения «Белэнерго» свидетельствуют, что установленная мощность объединенной энергосистемы Беларуси на 1 января 2020 года составляла 10.098,14 МВт, объем сгенерированной за 2019 год электроэнергии — 40,3 млрд киловатт-часов.