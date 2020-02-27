На «Нафтане» погиб рабочий

На территории ОАО «Нафтан» 36-летний работник получил смертельную травму.

По информации Следственного комитета, во время монтажа трубопровода он был ранен осколком диска асфальтобетонорезки.

Мужчину доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь — он скончался.

На данный момент известно, что погибший был работником трубопроводной компании, которая выполняла заказ по договору подряда.

Ранее сообщалось, что 24 февраля на территории строящегося жилого комплекса «при выполнении строительных работ с балкона пятого этажа упал рабочий». Травмы, полученные при падении, оказались для 40-летнего жителя Молодечно смертельными.

В середине января 54-летний рабочий одного из пинских строительных предприятий погиб, сорвавшись с крыши государственного колледжа искусств, где выполнял кровельные работы.