В сети собирают подписи за закрытие проекта ХК «Динамо-Минск»

В интернете собирают подписи за закрытие проекта ХК «Динамо-Минск».

В созданной петиции отмечается, что в этом сезоне «зубры» установили антирекорд КХЛ пропущенным шайбам и заняли «позорное место на самом дне турнирной таблицы».

«Достойных результатов клуб не показывает уже на протяжении долгих лет. При этом, на содержание этого клуба уходят миллионы долларов, которые берутся не из ниоткуда, а из карманов налогоплательщиков!» — отмечает автор петиции.

Также напоминается, что из 12 сезонов «Динамо» всего четыре раза выходило в плей-офф.

«Мы убеждены, что данный проект следует закрыть, а сэкономленные средства потратить на улучшение благосостояния граждан страны», — подчеркивается в тексте.

Сегодня минчане проведут последний поединок в регулярном чемпионате КХЛ.