ТЫМОЯЗВЕЗДА: VOKA предлагает мужчинам поздравить своих любимых женщин с 8 Марта на всю страну!

Видеосервис ищет участников для съемок необычного поздравительного видео в честь Международного женского дня.

Случалось ли с вами такое, что в героях и героинях тех или иных сериалов или фильмов вы вдруг узнавали черты своей жены или девушки, мамы или сестры, подруги или знакомой?

Если да, то у вас есть все шансы рассказать об этом в новом проекте видеосервиса VOKA #тымоязвезда и подарить дорогому для вас человеку самое необычное в его жизни поздравление с Международным женским днем.

Для участников проекта это будет уникальная возможность почувствовать себя телезвездой, а для тех, кому они посвятят свои поздравления, — узнать, на какую из звезд они похожи.

Видео будет размещено на платформе VOKA 8 марта и доступно к просмотру бесплатно для всех желающих.

В период с 27 по 29 февраля все желающие стать участниками проекта мужчины могут заполнить заявку по ссылке . Прием заявок завершится 29 февраля в 15:00, после чего будут определены 10 победителей, которые и станут главными действующими лицами праздничного ролика.

Оставьте заявку — и, возможно, именно вы примете участие в съемках!