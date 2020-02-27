Белорусам может достаться бронза смешанной эстафеты

Белорусские биатлонисты могут получить бронзу сегодняшней смешанной эстафеты.

Как сообщалось ранее, наш квартет пришел к финишу четвертым. Однако белорусская команда подала протест из-за того, что на последнем круге норвежец Александр Андерсен вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы.

IBU протест удовлетворил, а это означает дисквалификацию норвежской сборной, и бронзовый финиш становится белорусским.

Окончательное решение по результатам гонки станет известно после рассмотрения апелляции скандинавов.