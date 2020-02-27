Мясникович: нужно одномоментно отменить в ЕАЭС все барьеры и ограничения

/ Экономика
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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович предлагает лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одномоментно принять решение об отмене всех барьеров и ограничений в рамках союза и «не порождать новые».

Как сообщил чиновник журналистам по итогам прошедшей 27 февраля в Минске встречи с Александром Лукашенко, «президент поддержал мое предложение, чтобы, может быть, одномоментно принять решение о том, что все страны отменяют барьеры и ограничения и дают установки правительствам не порождать новые. Но это может быть решение только глав государств».

По словам председателя коллегии ЕЭК, эти барьеры по своей сути не являются определяющими в торговле, но «создают массу ненужных препятствий для бизнеса и для людей», и таким образом «формируется негативное социальное мнение, что союз ничего не дает», передает ОНТ.


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При этом Мясникович отметил, что около двух третей всех препятствий в рамках союза создали сами пять государств. В частности, указал он, речь идет о торговле подакцизными товарами (алкоголь, табак), вопросах, связанных с транзитом, с инфраструктурными платформами (трубопроводный, воздушный, автомобильный транспорт).

«Возникают различного рода «регуляторы», которые преследуют не столько государственные, сколько корпоративные цели и тем самым создают проблемы», — сказал Мясникович.

Саммит Высшего Евразийского экономического совета состоится в Минске 19 мая. В ближайшее время будет создан оргкомитет по его проведению. В дни саммита пройдет и первый Евразийский экономический форум. Участие в нем примет бизнес-сообщество стран ЕАЭС.

Помимо этого, 9-10 апреля в Минске пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. В это же время состоится конференция, посвященная Целям устойчивого развития.
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Тэги: Евразийский союз Персона: Михаил Мясникович

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