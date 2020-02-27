«Зубры» завершили сезон в КХЛ, победив московское «Динамо»

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В своем последнем поединке в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона 2019/2020 минское «Динамо» взяли верх на своем льду.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Сегодня на «Минск-Арене» «зубры» одержали волевую победу над московским «Динамо» — 4:3:

0:1 — Зайцев (01:29);

0:2 — Миронов (05:32-бол.);

1:2 — А.Костицын (15:54);

1:3 — Яшкин (16:32);

2:3 — А.Костицын (23:16);

3:3 — А.Костицын (27:25-бол.);

4:3 — Павлович (36:08).

Сегодня сообщалось, что в интернете собирают подписи за ликвидацию проекта ХК «Динамо-Минск».
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

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