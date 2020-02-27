В Минобороны раскритиковали предложения активистов «Молодежного блока» по вопросу срочной службы

Предложения активистов «Молодежного блока» по изменению условий прохождения срочной службы в армии не обоснованы экономически. Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос, направленный активистами инициативы #учебаважнее, входящей в состав объединения «Молодежный блок».

Активисты выдвинули ряд предложений, предусматривающих сокращение срока службы в армии, прохождение службы во время учебы, введение института добровольцев, предполагающего сокращение срока службы и повышение денежного довольствия, улучшение жилищных условий военнослужащих. Предложения основывались на опросе более чем 2.500 респондентов в возрасте от 16 до 27 лет.

В ответе военного ведомства, подписанном министром обороны Виктором Хрениным, указывается, что подготовленные предложения не обоснованы экономически и не учитывают сроки подготовки граждан по военно-учетным специальностям, а также возможность выполнять свои служебно-боевые задачи.

«Предлагаемые вами изменения по установлению отсрочек для призывников, организации порядка комплектования Вооруженных сил, порядка прохождения срочной военной службы основаны на анализе субъективных мнений лиц, не способствуют поддержанию баланса интересов личности, общества, государства и их защите от внутренних и внешних угроз», — говорится в ответе.

Среди прочего активисты предлагали министерству наладить сотрудничество с крупными блогерами и представителями зарегистрированных негосударственных СМИ, чтобы рассказывать о быте солдат, контроле качества военной подготовки, о нововведениях и плюсах белорусской армии, а также улучшить работу в социальных сетях.

«Большей открытости, чем есть в белорусской армии, трудно представить. Рекомендуем вам получать информацию не только из перечисленных вами источников, но и из материалов официального сайта военного ведомства, газеты «Во славу Родины», журналов «Армия», «ВПК Беларусь» и других источников, раскрывающих подробнейшим образом жизнедеятельность Вооруженных сил. Белорусская армия широко представлена в социальных сетях, функционирует интернет-телевидение. Министерство обороны активно взаимодействует с гражданскими СМИ, в том числе и негосударственными», — говорится в ответе.

Активист «Молодежного блока» Валерий Томилин в комментарии БелаПАН отметил позитивные сдвиги в работе Минобороны в коммуникации.

«Но у них остается какой-то страх о том, что если показывать все как есть, честно и открыто говорить о проблемах, то это повредит. Но я думаю, что скорее наоборот, это пойдет на пользу», — сказал активист.

При этом он заявил, что считает ответ ведомства формальным, игнорирующим суть предложений активистов.

«Они либо не могут понять, либо игнорируют суть предложений и претензий. Мы написали очень большое обращение, со всеми возможными и некоторыми не очень возможными, предложениями. Они ответили формально на все, но не по существу. Например, про термобелье — мы просили дать возможность, чтобы человек мог сам его купить, это не создаст проблем. Они говорят, что оно есть в наличии, но его выдают военнослужащим, выполняющим специальные задачи. Предлагаем создать институт добровольцев, чтобы люди, добровольно пошедшие служить, получали бонусы. Они отвечают, что добровольно уже может служить каждый человек. Но суть предложения была не в этом. Мы предлагаем им активнее работать со СМИ, чтобы быть доступнее, но они говорят, вот есть газета «Во славу Родины», читайте ее», — заявил Томилин.

«Молодежный блок» объединяет активистов ряда молодежных инициатив: #учебаважнее (выступает против закона об отмене отсрочек от службы в армии), ЗБС (неформальное студенческое объединение, выступает за отмену обязательного распределения выпускников) и Legalize Belarus (выступает за декриминализацию и смягчение наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса). На прошедших выборах в Палату представителей семь активистов были зарегистрированы кандидатами в депутаты.