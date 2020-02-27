Конституционный суд ФРГ снял запрет на эвтаназию

Глава Федерального конституционного суда Андреас Восскуле заявил, что запрет на коммерческую эвтаназию, введенный в 2015 году, нарушает Основной закон ФРГ.

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По его словам, существует право на смерть по собственному усмотрению. Это право включает в себя свободу покончить с собой и воспользоваться предложениями третьих сторон.

Новая статья 217 уголовного закона делает это в значительной степени невозможным. Судьи объявили утратившим силу запрет исков от больных людей, работников эвтаназии и врачей.

Статья 217 предусматривает наказание за «коммерческое способствование самоубийству». Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы или штраф. Только родственники и «близкие», которые поддерживают самоубийство, остаются безнаказанными.