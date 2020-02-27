Конституционный суд ФРГ снял запрет на эвтаназию
Глава Федерального конституционного суда Андреас Восскуле заявил, что запрет на коммерческую эвтаназию, введенный в 2015 году, нарушает Основной закон ФРГ.
По его словам, существует право на смерть по собственному усмотрению. Это право включает в себя свободу покончить с собой и воспользоваться предложениями третьих сторон.
Новая статья 217 уголовного закона делает это в значительной степени невозможным. Судьи объявили утратившим силу запрет исков от больных людей, работников эвтаназии и врачей.
Статья 217 предусматривает наказание за «коммерческое способствование самоубийству». Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы или штраф. Только родственники и «близкие», которые поддерживают самоубийство, остаются безнаказанными.
Законодатель хотел помешать ассоциациям помощи самоубийцам, таким как Sterbehilfe Deutschland или Dignitas из Швейцарии, расширить свои предложения для платящих членов и стать социально приемлемыми. Никто не должен чувствовать давление, чтобы положить конец жизни, пишет