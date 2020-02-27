Кто сыграет в плей-офф Кубка Гагарина

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился, а это значит, что определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.

Восточная конференция:

«Ак Барс» — «Нефтехимик»;

«Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск);

«Авангард» — «Салават Юлаев»;

«Автомобилист» — «Сибирь».

Западная конференция:

ЦСКА — «Торпедо»;

СКА — «Витязь»;

«Йокерит» — «Локомотив»;

«Динамо-Москва» — «Спартак».

Напомним, минское «Динамо», несмотря на сегодняшнюю викторию, заняло в чемпионате последнее место.

За 12 сезонов выступления в КХЛ белорусский клуб попадал в плей-офф четыре раза (2010/11, 11/12, 14/15, 16/17).

Сегодня сообщалось, что в интернете собирают подписи за ликвидацию проекта ХК «Динамо-Минск».