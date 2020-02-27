Кто сыграет в плей-офф Кубка Гагарина

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Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился, а это значит, что определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.

Восточная конференция:

  •  «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
  • «Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск);
  •  «Авангард» — «Салават Юлаев»;
  • «Автомобилист» — «Сибирь».

Западная конференция:

  • ЦСКА — «Торпедо»;
  • СКА — «Витязь»;
  • «Йокерит» — «Локомотив»;
  •  «Динамо-Москва» — «Спартак».

Напомним, минское «Динамо», несмотря на сегодняшнюю викторию, заняло в чемпионате последнее место.

За 12 сезонов выступления в КХЛ белорусский клуб попадал в плей-офф четыре раза (2010/11, 11/12, 14/15, 16/17).

Сегодня сообщалось, что в интернете собирают подписи за ликвидацию проекта ХК «Динамо-Минск».
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Тэги: КХЛ Кубок Гагарина

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