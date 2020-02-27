Кто сыграет в плей-офф Кубка Гагарина
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился, а это значит, что определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.
Восточная конференция:
- «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
- «Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск);
- «Авангард» — «Салават Юлаев»;
- «Автомобилист» — «Сибирь».
Западная конференция:
- ЦСКА — «Торпедо»;
- СКА — «Витязь»;
- «Йокерит» — «Локомотив»;
- «Динамо-Москва» — «Спартак».
Напомним, минское «Динамо», несмотря на сегодняшнюю викторию, заняло в чемпионате последнее место.
За 12 сезонов выступления в КХЛ белорусский клуб попадал в плей-офф четыре раза (2010/11, 11/12, 14/15, 16/17).
Сегодня сообщалось, что в интернете собирают подписи за ликвидацию проекта ХК «Динамо-Минск».