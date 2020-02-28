На установку перед последним матчем «Динамо» в сезоне был приглашен бывший солист Rainbow и Deep Purple

Победой над московским «Динамо» со счетом 4:3 (1:3, 3:0, 0:0) завершили минские динамовцы выступление в Континентальной хоккейной лиге. Три шайбы забросил капитан Андрей Костицын. До этого матча, который состоялся 27 февраля в Минске, белорусская команда потерпела шесть поражений подряд.

В раздевалке после победы / Фото ХК «Динамо-Минск» Фото ХК «Динамо-Минск»

На предматчевую установку был приглашен переселившийся в Беларусь американский рок-музыкант, бывший солист всемирно известных групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер, сообщил главный тренер Крэйг Вудкрофт, отвечая на вопрос БелаПАН, как мотивировал игроков тренерский штаб.

«Мы хотели дать игрокам перед последним матчем экстрамотивацию и нашли способ это сделать: пригласили сказать речь и огласить состав одного из лучших в своем деле рокеров, который женился на девушке из Беларуси и переехал жить в Минск. Это мой хороший друг, он любит хоккей. Он был в раздевалке и до, и после матча, общался с ребятами. Думаю, это смогло зажечь в них дополнительный огонь. Когда тебя напутствует лучший в своем деле человек, это заряжает на какие-то свершения», — сказал Вудкрофт.

«Мы знали, что значит этот матч для москвичей и были готовы к серьезному давлению, — отметил тренер. — Сначала мы осторожничали, слишком много отсиживались в обороне, за что сразу получили пару шайб, Но Андрей Костицын сыграл как настоящий лидер, его первая шайба в первом периоде вдохновила нас. В перерыве попросили хоккеистов играть быстрее и увереннее, и нам удалось достучаться. Команда действовала как единый механизм, все бились друг за друга».

Поражение в Минске не позволило московскому «Динамо» подняться с четвертого на третье место в Западной конференции КХЛ. Возглавляющий российский клуб бывший главный тренер белорусской сборной Владимир Крикунов (на «Минск-Арене» висит баннер с его именем) подверг критике своих игроков: «Поздравляю «Динамо» (Минск) с заслуженной победой. Сначала мы еще были более-менее настроены на игру. Когда счет стал 3:1 и даже раньше, когда [соперники] два в один убегали, с угла бросали, я сказал: ребята, если так будем играть, то проиграем, так нельзя играть. Но все равно до игроков, видимо, это как-то тяжело доходит. В хоккее 3:1 — не счет. Я не знаю, чего они хотели, наши ребята, но безобразно они провели второй период. И даже в третьем толком не собрались. При таком количестве удалений невозможно играть не только в чемпионате, но и тем более в плей-офф. Это — смерть».

Многочисленные удаления своих хоккеистов Крикунов назвал разгильдяйством.

Ситуацию, в которой оказалось минское «Динамо», тренер комментировать не стал: «У меня там своих забот хватает, честно сказать. Смотришь таблицу — понятно. А отчего, почему — на месте люди, которые работают, это лучше знают. Что я могу сказать? Ничего».

В октябре 2018 года после матча с минским «Динамо» Крикунов, комментируя неудачное выступление белорусского клуба, заявил: «Хоккеем должны руководить хоккеисты, б..., не генералы».

В нынешнем сезоне минское «Динамо» заняло последнее в Западной конференции и среди всех участников КХЛ, набрав в 62 матчах 39 очков (11 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 37 поражений в основное время, 6 — в овертайме, 5 — по буллитам, разница шайб 135-232). Это худшее выступление белорусского клуба в лиге. По количеству пропущенных шайб установлен антирекорд за все время существования лиги.

Бомбардиры (гол+пас): Райан Спунер — 37 (10+27), Андрей Костицын — 34 (17+17), Шейн Принс — 29 (12+17), Тему Пулккинен — 27 (17+10), Марк-Андре Граньяни — 25 (8+17).

Согласно регламенту КХЛ в течение недели после заключительного матча клуб обязан организовать итоговую пресс-конференцию.

По окончании неудачного прошлого сезона Александр Лукашенко пригрозил «Динамо» тюрьмой, если и следующий окажется таким же.

27 февраля сообщалось, что в интернете собирают подписи за ликвидацию проекта ХК «Динамо-Минск».