Беларусь оказалась в области пониженного атмосферного давления

В пятницу, 28 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в северной части страны.

На отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионе будет колебаться в следующих пределах: