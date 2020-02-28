Беларусь оказалась в области пониженного атмосферного давления

/ Общество
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В пятницу, 28 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в северной части страны.

На отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионе будет колебаться в следующих пределах:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +2..+4°C.
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Тэги: погода

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