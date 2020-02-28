Беларусь оказалась в области пониженного атмосферного давления
В пятницу, 28 февраля, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в северной части страны.
На отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности). Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионе будет колебаться в следующих пределах:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск +1..+3°C;
- Гомель +3..+5°C;
- Гродно +2..+4°C;
- Могилев +2..+4°C;
- Минск +2..+4°C.