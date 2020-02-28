«Шахтер» прошел «Бенфику». кто еще сыграет в 1/8 финала Лиги Европы
В среду и четверг прошли ответные матчи стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.
- «Брага» — «Рейнджерс» — 0:1 (общ. счет противостояния — 2:4);
- «Эспаньол» — «Вулверхэмптон» — 3:2 (3:6);
- «Мальме» — «Вольфсбург» — 0:3 (1:5);
- «Гент» — «Рома» — 1:1 (1:2);
- «Порту» — «Байер» — 1:3 (2:5);
- «Базель» — АПОЕЛ — 1:0 (4:0);
- ЛАСК - «Алкмаар» 2:0 (3:1);
- «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг» — 4:1-д.в. (5:4);
- «Интер» — «Лудогорец» — 2:1 ( 4:1);
- «Бенфика» — «Шахтер» — 3:3 (4:5);
- «Аякс» — «Хетафе» — 2:1 (2:3);
- «Селтик» — «Копенгаген» — 1:3 (2:4);
- «Севилья» — ЧФР — 0:0 (1:1);
- «Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2-д.в. (2:2);
- «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» — 5:0 (6:1).
В пятницу 28 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка стадии 1/8 финала.
Ответный матч «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесен на сегодня из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.
Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.