«Шахтер» прошел «Бенфику». кто еще сыграет в 1/8 финала Лиги Европы

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В среду и четверг прошли ответные матчи стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2019/2020.

  • «Брага» — «Рейнджерс» — 0:1 (общ. счет противостояния — 2:4);
  • «Эспаньол» — «Вулверхэмптон» — 3:2 (3:6);
  • «Мальме» — «Вольфсбург» — 0:3 (1:5);
  • «Гент» — «Рома» — 1:1 (1:2);
  • «Порту» — «Байер» — 1:3 (2:5);
  • «Базель» — АПОЕЛ — 1:0 (4:0);
  • ЛАСК - «Алкмаар» 2:0 (3:1);
  • «Истанбул Башакшехир» — «Спортинг» — 4:1-д.в. (5:4);
  • «Интер» — «Лудогорец» — 2:1 ( 4:1);
  • «Бенфика» — «Шахтер» — 3:3 (4:5);
  • «Аякс» — «Хетафе» — 2:1 (2:3);
  • «Селтик» — «Копенгаген» — 1:3 (2:4);
  • «Севилья» — ЧФР — 0:0 (1:1);
  • «Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2-д.в. (2:2);
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» — 5:0 (6:1).

В пятницу 28 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка стадии 1/8 финала.

Ответный матч «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесен на сегодня из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.

Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.
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Тэги: Лига Европы

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